Конституционный суд Болгарии утвердил отставку Радева с поста президента

Конституционный суд Болгарии утвердил в пятницу отставку Румена Радева с поста главы государства в связи с поданным им ранее заявлением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на

"Полномочия президента Республики Болгария Румена Радева прекращаются досрочно, с подтверждением КС поданной им отставки. Решение вступает в силу сегодня, 23 января 2026 года", - говорится в постановлении.

В соответствии с Конституцией Болгарии пост главы государства займет вице-президент Илияна Йотова. Она станет первой женщиной-президентом в истории страны и будет исполнять свои обязанности вплоть до следующих выборов, запланированных на ноябрь этого года.

Напомним, в понедельник, 19 января, в обращении к гражданам президент Радев объявил о своей отставке. Своего вице-президента он назвал достойным преемником.

Как ранее писала "Российская газета", экс-министр обороны Димитр Стоянов на прошлой неделе в своих соцсетях призвал Радева создать собственную партию. Сам Радев также не отвергал такую возможность, однако подчеркивал, что "сделает это в самый неожиданный момент".

В середине декабря прошлого года правительство премьер-министра Росена Желязкова на фоне массовых протестов объявило об отставке, не дожидаясь голосования о вотуме недоверия в парламенте.

Политический кризис в Болгарии продолжается уже не первый год. В октябре 2024 года в результате досрочных парламентских выборов правительство возглавил Росен Желязков от правоцентристской партии бывшего премьера страны Бойко Борисова ГЕРБ. Эти выборы стали седьмыми за 3,5 года.