В Турции указали на положительную динамику в вопросе урегулирования украинского конфликта

В вопросе урегулирования украинского конфликта наблюдается положительная динамика — Россия и Украина стали ближе к заключению мирного соглашения. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан после встречи со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, в ходе которой обсуждались переговоры по Украине. Слова турецкого дипломата приводит газета Hürriyet.

«Фидан сообщил, что обсудил войну между Россией и Украиной со специальным представителем по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, и подчеркнул, что стороны теперь ближе к достижению соглашения», — говорится в сообщении.

В ОАЭ проходят переговоры между Россией, Украиной и США. По словам украинского лидера Владимира Зеленского, их главной темой станет вопрос территорий. Первые раунды переговоров было решено провести в максимально закрытом режиме.