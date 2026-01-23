Трамп показал возможный дизайн триумфальной арки в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп показал варианты возможного дизайна «Арки Независимости» — новой достопримечательности, которую планируют построить в Вашингтоне. Изображения он показал в своей соцсети Truth Social.

© Global look

В своем посте Трамп выложил три возможных варианта арки. Первый показывает украшенную золотом арку, в дизайне которой присутствуют скульптуры в античном стиле.

© Donald J. Trump/Truth Social

Второй вариант скромнее — в нем нет золота, а скульптуры заменены на статуи американских президентов. Третий вариант выглядит наиболее минималистично — на нем изображена однопролетная арка с колоннами, без статуй. При этом, на всех вариантах можно заметить украшения в виде орлов и надпись «Арка Независимости».

Напомним, что в конце прошлого года Трамп сообщил о планах построить Триумфальную арку в Вашингтоне. По его плану, сооружение будет расположено в знаковом месте — у Арлингтонского моста. Там же располагается Арлингтонское национальное кладбище и Мемориал Линкольна.