Трамп анонсировал шокирующее откровение через 7 дней

Президент США Дональд Трамп в свойственной ему манере анонсировал в социальной сети Truth Social выход масштабного проекта, связанного с первой леди Меланией Трамп. Он пообещал, что через семь дней будет раскрыта подоплека одного из ключевых событий современности, так он назвал свою собственную инаугурацию.

© Московский Комсомолец

«Обратный отсчет: 7 дней до того, как мир станет свидетелем незабываемого взгляда из-за кулис на одно из самых важных событий нашего времени», — написал политик в своем личном канале.

К публикации Трамп прикрепил ссылку на проморолик документального фильма "Мелания: двадцать дней до истории".

Американский лидер не стал раскрывать детали сюжета. Но судя по ролику, в фильме будет рассказано о 20 днях из жизни Мелании Трамп, предшествовавших инаугурации президента США.