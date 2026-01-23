Стармер отреагировал на слова Трампа о бездействии союзников в Афганистане

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, что партнеры Вашингтона отсиживались в тылу в Афганистане. Его слова приводит Sky News.

© Lenta.ru

Стармер назвал оскорблением слова Трампа о бездействии союзников в Афганистане и призвал его извиниться перед семьями британских ветеранов Афганистана. Он напомнил, что при конфликте многие из них серьезно пострадали.

«Я считаю высказывания президента Трампа оскорбительными и, откровенно говоря, ужасающими, и я не удивлен, что они причинили такую боль близким убитых и раненых», — подчеркнул он.

Ранее Трамп назвал самый позорный день в истории США.