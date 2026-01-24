Кличко назвал число домов в Киеве, оставшихся без отопления

В результате массированной атаки российских войск в Киеве почти 6 тысяч домов остались без отопления. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

© Газета.Ru

По его словам, большинство из этих домов — те, которые уже дважды были подключены или пытались подключиться к теплоснабжению после обстрелов 9 и 20 января.

Чиновник добавил, что в настоящее время коммунальщики и энергетики работают над тем, чтобы восстановить услуги в домах киевлян.

До этого Кличко сообщал, что перебои с отоплением и водоснабжением начались на левом берегу Днепра в Киеве.

В ночь на 24 января в Киеве раздались взрывы. По данным Кличко, Киев подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. В городе работали средства противовоздушной обороны. Мэр сообщил, что в Днепровском и Голосеевском районах Киева произошли пожары.

16 января на Украине ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике. В стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в местном минэнерго.