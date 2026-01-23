Додон: Молдавия подписала военное соглашение с Украиной вопреки нейтралитету

Правящая в Молдавии Партия действия и солидарности (ПДС), которая поддерживает президента Майю Санду, подписала военное соглашение с Украиной вопреки прописанному в конституции нейтралитету. Об этом заявил лидер крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в эфире телеканала "Эксклюзив ТВ".

"ПДС подписала военное соглашение с Украиной, которая находится в состоянии войны. Согласно этому договору, Молдова сможет предоставлять помощь техникой, военными и другими ресурсами. Проект соглашения будет обсуждаться в парламенте в начале февраля. Майя Санду, куда вы ведете нейтральную страну? Чей это сценарий? Точно не наш, и он не соответствует нашим национальным интересам. По сути, нас готовят к роли форпоста в возможной войне с Россией. Это очень опасно", - сказал Додон.

Он также сообщил, что на следующей неделе выступит на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), где "подробно расскажет о реальной ситуации в Молдове, а не о том, что рапортуют своим кураторам Майя Санду и ПДС".

"Кроме того, я принял решение присоединиться к группе консерваторов и патриотов в ПАСЕ, возглавляемой представителями партии [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана. Рад, что мою заявку одобрили, и на следующей неделе меня официально примут в эту группу", - добавил политик.

Ранее Додон обвинил Санду и ПДС в нагнетании напряженности по указке политиков из ЕС, которые пытаются разжечь новый вооруженный конфликт на континенте и втянуть в него Россию. Лидер социалистов раскритиковал заявления главы Молдавии о якобы существующей военной угрозе со стороны РФ, политику сближения с НАТО и милитаризации страны. Он обратил внимание, что официальные структуры Молдавии не фиксируют никаких приготовлений и угроз со стороны России и Приднестровья, где расквартированы российские миротворцы.

Парламент Молдавии, который контролирует правящая партия, принял в прошлом году стратегию обороны, в которой Россия названа главной угрозой, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. Представители оппозиции блокировали ее утверждение, заявляя, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.