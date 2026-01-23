Зеленский: на переговорах в ОАЭ обсуждаются параметры завершения конфликта

Владимир Зеленский заявил, что на трёхсторонней встрече в Абу-Даби обсуждаются параметры завершения конфликта.

«Почти каждый час мне докладывают украинские представители, они находятся сейчас в Эмиратах, там сегодня украинская, американская и российская делегации, уже был разговор», — написал он в Telegram-канале.

По словам Зеленского, стороны, в частности, обсуждают параметры завершения конфликта.

Ранее в Абу-Даби стартовали переговоры делегаций Российской Федерации, Соединённых Штатов и Украины.

Глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид приветствовал встречу трёхсторонней рабочей группы.