СМИ: Буферные зоны фигурируют среди тем переговоров по Украине в Абу-Даби

Среди тем трехсторонних переговоров России, Украины и США по вопросам безопасности в Абу-Даби присутствуют буферные зоны и различные механизмы контроля. Об этом в пятницу, 23 января, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

© Вечерняя Москва

— Да, эти аспекты: буферные зоны, различные механизмы контроля, безусловно, наряду с другими важными темами, являются предметами встречи, — передает агентство.

Ранее министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдулла бин Заид Аль Нахайян сообщил о начале трехсторонних переговоров, посвященных урегулированию конфликта на Украине. Позднее стало известно, что президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретился с главами делегаций России, США и Украины и пожелал им успехов на переговорах.

По данным журналистов, во время трехсторонней встречи украинским дипломатам предложат отказаться от территорий в обмен на программу финансовой поддержки в размере 800 миллиардов долларов. В СМИ также отметили, что представители администрации США предоставят гарантии безопасности европейским государствам, которые намерены направить свои войска на территорию Украины.