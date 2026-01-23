"Свидетель" смертного приговора королю Карлу I уйдет с молотка

Аукционный дом Woolley & Wallis в английском Солсбери выставил на торги необычный предмет мебели - дубовый стул, который может трансформироваться в небольшой стол. Организаторы оценивают лот в 1500-2500 фунтов стерлингов, но главная интрига не в редкой конструкции, а в его биографии: у вещи есть прямое отношение к одному из самых мрачных эпизодов британской истории.

© Российская Газета

Как пишет The History Blog, на нижней стороне сохранилась надпись, связывающая артефакт с Джоном Брэдшоу - председательствующим судьей на процессе над королем Карлом I. Именно этот суд стал кульминацией политического кризиса, который привел к Английской революции и гражданской войне. Карл I, вступивший на престол в 1625 году, проводил жесткую линию абсолютизма и пытался продвигать церковные реформы, что усилило напряжение в королевстве и вызвало восстания в Шотландии и Ирландии.

Война завершилась победой армии парламента под командованием Оливера Кромвеля. После поражения Карла I предали суду по обвинению в государственной измене, и 30 января 1649 года в Лондоне его казнили. Сам процесс был скандальным и крайне сложным: трибунал формально должен был состоять из 135 членов, но большинство заседания игнорировало, а из действующих профессиональных судей участвовать согласился фактически только Брэдшоу, занимавший тогда должность главного судьи Честера.

Он председательствовал почти на всех слушаниях и 27 января 1649 года вынес смертный приговор. Под документом поставили подписи лишь 59 членов трибунала, а через несколько дней приговор был приведен в исполнение. Для самого Брэдшоу это стало трамплином: он сделал громкое имя, позже вел процессы против других аристократов, поднялся до руководящих постов, нажил состояние и умер в 1659 году.

Эксперт по старинной мебели Марк Юэн Ричардс называет лот исключительным: предметы "стул-стол" встречаются редко сами по себе, а вещь, которую можно недвусмысленно связать с фигурой Джона Брэдшоу, - тем более. Именно поэтому небольшой дубовый стул может оказаться на аукционе куда громче многих более роскошных вещей.