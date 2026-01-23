WP: Европа запомнит пренебрежительное отношение Трампа

Европейские страны запомнят пренебрежительное отношение к себе со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Такую оценку неназванного европейского лидера приводит газета The Washington Post.

В авторской колонке, посвященной внешнеполитическому курсу действующей американской администрации в свете претензий Вашингтона на Гренландию, журналист Фарид Закария привел слова "одного из ведущих европейских лидеров", который подтвердил, что в ЕС с облегчением восприняли отказ Трампа вводить пошлины в связи с ситуацией вокруг Гренландии.

"Но мы видим последовательность в том, как он (Трамп - прим. ТАСС) обращается с нами", - приводит газета слова политика.

"Он относится к нам с пренебрежением. И даже если этот кризис будет разрешен, мы это запомним", - добавил собеседник WP.

Таким образом он перефразировал слова американского президента, который ранее заявил, что Соединенные Штаты запомнят, если им откажутся передать Гренландию, являющуюся автономной территорией Дании.

17 января Трамп через Truth Social объявил, что Вашингтон начнет взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение должно было вступить в силу с 1 февраля. Кроме того, глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

После переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп заявил, что США не станут вводить анонсированные импортные пошлины в отношении европейских стран в связи с ситуацией вокруг Гренландии, поскольку появились контуры сделки. Как сообщил портал Axios, предложенный Рютте президенту Трампу проект договоренности предусматривает сохранение суверенитета Дании над Гренландией и обновление условий подписанного в 1951 году соглашения об обороне острова. Это позволит США создавать там военные базы и "зоны обороны", если НАТО сочтет это необходимым.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите острова. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.