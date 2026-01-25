Папа Римский призвал нарастить усилия по мирному урегулированию на Украине

Папа Римский Лев XIV призвал к более интенсивным усилиям по достижению мира на Украине. Накануне в Абу-Даби завершился первый раунд трехсторонних переговоров с участием делегаций РФ, США и Украины.

"От враждебных действий страдают всегда гражданские лица, это ведет к усугублению разрыва между народами и отдаляет справедливый и прочный мир. Прошу всех нарастить усилия, чтобы положить конец этой войне", - сказал понтифик после традиционной воскресной проповеди. "Помолимся за мир на Украине, на Ближнем Востоке и везде, где сражаются не интересах народов. Мир выстраивается при уважении интересов народов", - добавил он, обращаясь к верующим.

23 января в Абу-Даби прошел первый день трехсторонних консультаций по безопасности представителей России, США и Украины. 24 января состоялась вторая встреча. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков. Во главе украинской части трехсторонней рабочей группы находился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Как сообщило со ссылкой на американского чиновника агентство Reuters, начало следующего раунда переговоров запланировано в Абу-Даби на 1 февраля.