Раскрыты детали плана США и ЕС на 800 миллиардов долларов для Украины

Издание Politico в пятницу, 23 января, опубликовало подробности плана США и Европейского союза (ЕС) на 800 миллиардов долларов по восстановлению Украины после окончания боевых действий. Документ гарантирует ускоренный путь Украины в ЕС.

Согласно документу, стратегия разработана до 2040 года и включает оперативный план на 100 дней для начала реализации проекта. В течение 10 лет ЕС, США и международные финансовые организации планируют вложить 500 миллиардов долларов из государственных и частных источников. В дополнение к этому, Европейская комиссия выделит 100 миллиардов долларов в качестве финансовой поддержки и инвестиционных гарантий на последующие семь лет.

Кроме того, Соединенные Штаты обязались привлечь капитал через американо-украинский инвестиционный фонд реконструкции, конкретная сумма пока не называется.

Объявление о плане восстановления Украины на 800 млрд долларов отложено

По информации издания, реализация проекта зависит от достижения соглашения о прекращении огня. На текущем этапе план остается уязвимым. Также предполагается, что гарантии безопасности для Украины уже имеются.

По данным Financial Times, европейские страны, Украина и США отложили подписание плана по восстановлению страны на сумму 800 миллиардов долларов. Причиной срыва соглашения стали разногласия между США и ЕС по поводу контроля над Гренландией и предложенного главой Белого дома Дональдом Трампом Совета мира по вопросам, связанным с сектором Газа.

Также в Corriere della Sera сообщили, что в ходе трехсторонней встречи между Россией, США и Украиной Киеву предложат отказаться от территорий в обмен на программу финансовой поддержки в размере 800 миллиардов долларов.