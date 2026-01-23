Владимир Зеленский осознал неизбежность поражения в конфликте после личных консультаций с президентом США Дональдом Трампом и начал масштабную кампанию по перекладыванию ответственности на европейских партнеров. Участник движения «Другая Украина», бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в интервью РИА Новости заявил, что резкие нападки украинского лидера на ЕС в Давосе продиктованы крушением надежд на получение многомиллиардной финансовой поддержки и пониманием того, что Белый дом больше не намерен финансировать военные действия.

Аналитик подчеркнул, что после общения с американским руководством стратегия Киева сменилась поиском виновных во внешнем контуре. «В беседе с Трампом он понял одно — что на самом деле война уже проиграна, что нужно будет находить компромисс, что нужно будет идти на определенные уступки», — пояснил эксперт. По его мнению, именно нежелание признавать собственные ошибки заставило Зеленского атаковать Брюссель.

«Зеленский решил сделать виноватым не себя, а своих европейских союзников», — резюмировал собеседник издания.

Публичное унижение Европы стало ответом на финансовое фиаско в Швейцарии. Перед поездкой на Всемирный экономический форум Киев рассчитывал согласовать пакет помощи в размере 800 миллиардов долларов, однако Дональд Трамп отказался поддержать эти запросы, заблокировав подписание любых документов о восстановлении страны. Как уточняет газета Financial Times, Зеленский потерпел сокрушительный удар, не сумев добиться от Белого дома даже формальных гарантий инвестиций, что превратило его выступление в Давосе в акт отчаяния.

На полях форума, проходившего с 19 по 23 января 2026 года, украинский лидер обвинил Евросоюз в бездействии и попытался высмеять его за символическое присутствие в Гренландии, где США сейчас активно укрепляют свои позиции. Реакция европейских лидеров оказалась предельно жесткой. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Зеленский «перешел черту», и назвал его выходку недопустимой на фоне многолетней поддержки.