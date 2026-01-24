МИД ОАЭ: переговоры между РФ, Украиной и США прошли в позитивном русле

Двухдневные переговоры по ситуации на Украине, завершившиеся в Абу-Даби, прошли в конструктивной и позитивной атмосфере. Об этом сообщил представитель правительства Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает РИА Новости. "Дискуссии прошли в конструктивной и позитивной атмосфере и включали прямой контакт представителей РФ и Украины касательно нерешенных элементов предложенных США рамок мирного урегулирования", - говорится в заявлении. В МИД также отметили, что делегации России и Украины контактировали напрямую в ходе переговоров. Руководство ОАЭ высоко оценивает усилия президента США Дональда Трампа по содействию переговорам сторон конфликта, указано в заявлении ведомства. Эмиратские дипломаты также подчеркнули, что продолжат поддерживать усилия по мирному урегулированию на Украине. 24 января в Абу-Даби завершился второй раунд трехсторонних переговоров представителей России, США и Украины по вопросам урегулирования украинского конфликта. По словам президента Украины Владимира Зеленского, стороны обсуждали параметры завершения боевых действий. Источник ТАСС утверждал, что наряду с другими темами рассматриваются "буферные зоны" и "различные механизмы контроля". По его словам, по итогам мероприятия, которое продолжалось несколько часов, "результаты есть". Подробнее - в материале "Газеты.Ru".