Сийярто ответил на хамство главы МИД Украины в адрес Орбана

Венгрия не допустит вмешательства в свои выборы и вступления страны в конфликт на Украине. Так министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил главе украинского МИД Андрею Сибиге на хамство в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана, публикация размещена в социальной сети X.

«Что ж, я смотрю, вы начали вмешиваться в наши выборы. Мы знаем, что вам нужно правительство, которое скажет "да" Брюсселю и будет готово втянуть Венгрию в вашу войну. Но мы этого не допустим!» — написал Сийярто.

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что правительство его страны будет делать все возможное, чтобы защитить своих граждан от украинского конфликта.

Ранее Виктор Орбан пообещал, что не позволит Украине вступить в Европейский союз в ближайшие 100 лет.

После этого глава украинского МИД Андрей Сибига нахамил премьеру Венгрии, пообещав после вступления в Евросоюз повесить слова Орбана в рамку в Верховной Раде Украины.