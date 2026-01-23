Урсула фон дер Ляйен ответила на критику Зеленского

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответила на критику со стороны Владимира Зеленского, который обвинил страны Европы в бездействии. Об этом сообщает Sky News.

Напомним, что ранее Зеленский выступил во время Всемирного экономического форума в Давосе. В своей речи он обвинил Евросоюз в том, что участники альянса много говорят, но при этом ничего не делают.

По словам фон дер Ляйен, европейская поддержка Украины «говорит громче, чем слова». Она напомнила, что Украина уже получила от Евросоюза военную помощь на 193 миллиарда евро. Кроме того, еще 90 миллиардов евро поступят в следующие два года.

«Я думаю, с нашей стороны действия говорят громче, чем слова», — заявила она.

Зеленский раскритиковал Европу

Ранее Зеленский в Давосе заявил о необходимости размещения европейских войск на Украине.