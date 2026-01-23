Директор ЦРУ тайком приехал в Польшу

Тайный визит в Польшу совершил директор Центрального разведывательного управления США. О поездке Джона Рэтклиффа сообщили источники радиостанции RMF FM.

По данным источников, в последние дни Рэтклифф встречался с заместителем премьер-министра, министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем. Также состоялась встреча с министром и координатором спецслужб Томашем Симоняком.

Источники утверждают, что визит был строго секретным. Засекреченной остается и тема переговоров.