Руководство Евросоюза разрабатывает многоуровневую стратегию по дестабилизации правительства Виктора Орбана, используя финансовую изоляцию и искусственную поддержку политических противников Будапешта. Научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в беседе с News.ru заявил, что Брюссель намерен искусственно замедлить инвестиционную активность в Венгрии и заморозить предоставление структурных фондов, чтобы спровоцировать смену власти в стране.

По мнению эксперта, одной из ключевых задач европейских чиновников станет накачка медийного веса венгерской оппозиции.

«Естественно, есть возможность максимально повысить акции политической оппозиции, приглашая ее лидеров на различные мероприятия в Брюсселе... в надежде на смену власти в Будапеште», — пояснил аналитик.

Он подчеркнул, что подобные методы уже применялись ранее, однако сейчас кампания против венгерского лидера приобретает системный характер.

Специалист также обратил внимание на то, что агрессивная риторика европейского мейнстрима в отношении «несогласных» лидеров создает почву для радикальных действий.

«В условиях напряженной политической обстановки всегда найдутся радикально настроенные люди, которые могут воспринять критику как призыв к действию», — резюмировал эксперт.

По его словам, это создает прямую физическую угрозу для политиков, чья позиция идет вразрез с официальным курсом Брюсселя.