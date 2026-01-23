Деньги и оппозиция: Брюссель готовит свержение Виктора Орбана
Руководство Евросоюза разрабатывает многоуровневую стратегию по дестабилизации правительства Виктора Орбана, используя финансовую изоляцию и искусственную поддержку политических противников Будапешта. Научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в беседе с News.ru заявил, что Брюссель намерен искусственно замедлить инвестиционную активность в Венгрии и заморозить предоставление структурных фондов, чтобы спровоцировать смену власти в стране.
По мнению эксперта, одной из ключевых задач европейских чиновников станет накачка медийного веса венгерской оппозиции.
Он подчеркнул, что подобные методы уже применялись ранее, однако сейчас кампания против венгерского лидера приобретает системный характер.
Специалист также обратил внимание на то, что агрессивная риторика европейского мейнстрима в отношении «несогласных» лидеров создает почву для радикальных действий.
«В условиях напряженной политической обстановки всегда найдутся радикально настроенные люди, которые могут воспринять критику как призыв к действию», — резюмировал эксперт.
По его словам, это создает прямую физическую угрозу для политиков, чья позиция идет вразрез с официальным курсом Брюсселя.