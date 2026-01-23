За Тимошенко внесли весь залог

В пятницу за лидера украинской партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко внесли всю сумму залога, установленную судом по делу о подкупе депутатов Верховной рады. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«За Юлию Тимошенко внесли все 33 миллиона гривен (767,6 тысячи долларов) залога», — говорится в публикации издания в Telegram.

По данным журналистов, деньги вносили по частям.

Высший антикоррупционный суд Украины 16 января назначил Тимошенко меру пресечения в виде залога, обязал её сдать загранпаспорта, не покидать Киевскую область, а также запретил обсуждать дело с десятками нардепов, большинство из которых представляют правящую партию «Слуга народа». Ранее «Украинская правда» сообщала, что её сторонники уже внесли более трети суммы.

Обвинения основаны на аудиозаписи, опубликованной НАБУ 14 января, где голос, похожий на голос Тимошенко, обсуждает оплату голосования в парламенте. Сама политик отрицает свою вину.