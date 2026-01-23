Пока вы не уснули: «американское рабство» ЕС и экстренные меры Зеленского перед переговорами

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

ЕС сменили зависимость от газа из РФ на «американское рабство»

Европа может столкнуться с новым энергокризисом из-за критической зависимости от американского сжиженного природного газа (СПГ) и низких запасов в хранилищах, сообщает The Guardian, анализируя сложившуюся ситуацию. Комментарий для kp.ru дал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Зеленский экстренно изменил состав делегации перед переговорами в Абу-Даби

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии переговоров России, США и Украины, запланированных в Абу-Даби на пятницу и субботу, скорректировал состав украинской делегации, увеличив число ее участников до десяти человек.

Участие Путина в крещенских купаниях вызвало международный ажиотаж

Ежегодное участие президента России Владимира Путина в крещенских купаниях вызвало небывалый международный ажиотаж. Об этом сообщает «Царьград».

Этап «расчистки»: грозит ли банкам массовый отзыв лицензий в 2026 году

В 2026 году массового отзыва лицензий у банков не предвидится, так как основной этап «расчистки» сектора уже завершен. Такое мнение высказала директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина в беседе с РИА Новости.

Раскрыты возможные причины трагедии в роддоме Новокузнецка

Расследование трагедии в новокузнецком роддоме №1, где с начала года умерло девять младенцев, выявило системные проблемы, уходящие в прошлое. Проверка обнаружила грибок и неисправную вентиляцию, однако главной причиной, по мнению эпидемиолога Геннадия Онищенко, стала опасная внутрибольничная бактерия Serratia marcescens и грубейшие нарушения санэпидрежима, передает aif.ru.

Voyah добавил новые цвета своим автомобилям в России

Китайский автобренд Voyah объявил о расширении цветовой палитры своих машин в России. О новых вариантах расцветки рассказало российское представительство марки в сообщении, поступившем 23 января в редакцию «Рамблер/авто».

Эстонию лишили ЧЕ по фехтованию из-за россиян

Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение лишить Эстонию права на проведение чемпионата Европы после отказа впустить в страну граждан России и Белоруссии. Об этом сообщила газета Ohtuleht.

Богомолов выступил с заявлением после назначения ректором Школы-студии МХАТ

Режиссер Константин Богомолов назвал «большой честью и серьезным вызовом» свое назначение ректором Школы-студии МХАТ. Об этом он рассказал «Известиям».

Ученые вновь заговорили о нетипичной природе межзвездного объекта 3I/ATLAS

Американский астроном Дрю Досс приступил к изучению новых фотографий межзвездного объекта 3I/ATLAS и заявил о получении очередных доказательств его нетипичной природы, пишет aif.ru со ссылкой на канал ученого в соцсети X.

Россиянам рассказали, из чего складывается цена иномарки

Себестоимость новой иномарки составляет всего 33% от ценника в официальном дилерском центре. О том, что входит в остальные 67%, рассказала Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) в презентации, с которой ознакомился «Рамблер/авто».

