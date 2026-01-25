Запад не может победить Россию, закидав Украину кредитами. Об этом заявил бывший офицер Королевского военно-морского флота Великобритании Стив Джереми.

© Лента.ру

«Нельзя бросаться обеспеченными синтетическими долговыми обязательствами в русских и думать, что так мы можем выиграть войну. Нельзя и кредитами закидывать Украину, надеясь на победу. Россия производит больше снарядов, чем весь Запад вместе взятый», — сказал он.

По его словам, европейские лидеры продолжают направлять свой «Титаник» на «айсберг российской военно-промышленной мощи», не считаясь с последствиями для экономик своих стран.

Ранее председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что подавляющая часть одобренного Украине кредита в размере 90 миллиардов евро пойдет на приобретение оружия и военной техники, в которых остро нуждается Киев. По ее словам, первые средства должны быть направлены Украине в апреле 2026 года.