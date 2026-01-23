«Лишить власти»: читатели DM резко отреагировали на речь Зеленского в Давосе

Читатели британской газеты Daily Mail (DM) резко отреагировали на речь президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, в которой он раскритиковал европейских партнеров.

— Он что, серьезно так говорит после всего, что мы сделали, чтобы поддержать его?! — написал один из комментаторов.

Некоторые читатели также призвали лишить украинского лидера власти.

— Зеленского нужно лишить власти. Страны вложили миллиарды в его конфликт, а он жалуется, что этого недостаточно. Проблема не в (президенте России Владимире — прим. «ВМ») Путине, а в нем и Европе, — отметил другой.

Кроме того, комментаторы отметили коррумпированность украинского правительства.

— Зеленский должен обратить внимание на неспособность Украины защитить себя от России — ему пришлось бежать в Европу, чтобы просить оружие и деньги. Зеленский и его так называемое правительство коррумпированы и всегда были таковы, — сказано в комментариях к материалу.

Ранее депутат Европарламента и бывший премьер-министр Бельгии Элио ди Рупо заявил, что европейские страны должны прекратить финансирование Украины — причиной стали высказывания Зеленского о неспособности ЕС себя защитить. По словам политика, заявления украинского президента — непристойные.

22 января Зеленский в ходе ВЭФ обвинил европейские страны в слабости и нерешительности в вопросе Гренландии и в очередной раз призвал европейцев включить Украину в состав Североатлантического альянса. В своей речи он обратил внимание на готовность Европы отправить незначительное количество солдат в Гренландию на фоне притязаний Соединенных Штатов на остров.