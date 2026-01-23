Глава киевского режима Владимир Зеленский не согласится уступить Донбасс по итогам переговоров в Абу-Даби, поскольку такой шаг может стоить ему политической карьеры, заявил в интервью «Ленте.ру» политолог Богдан Безпалько.

Прямых свидетельств готовности Украины подписаться под выводом своих вооруженных сил с территории Донбасса, а тем более выполнять это условие, сейчас нет, поделился своей точкой зрения собеседник издания.

По мнению эксперта, условия, которые предлагают Соединенные Штаты, неприемлемы для любого украинского политика. По словам Безпалько, даже если речь идет о крупных суммах на восстановление, это станет концом политической карьеры Зеленского.

«А отказаться от власти он, очевидно, не готов», — отметил аналитик.

Специалист также указал на то, что по ключевому вопросу переговоров стороны в обозримой перспективе, по всей вероятности, не смогут прийти к согласию.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в пятницу, 23 января, в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности. В нее включены представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником ГУ Генштаба Вооруженных сил России адмиралом Игорем Костюковым.