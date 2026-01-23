Глава МИД Украины нахамил Орбану после его слов о вступлении Киева в ЕС

План запрета вступления Украины в Европейский союз (ЕС), высказанный премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, обречен на провал.

Такое заявление сделал глава украинского МИД Андрей Сибига в соцсети Х.

«А в день вступления Украины в ЕС мы повесим этот заголовок в рамке в Верховной Раде Украины, чтобы помнить о вашей лжи в течение следующих 100 лет», — нахамил он венгерскому лидеру.

Сибига также сыронизировал в отношении неназванного «хозяина» венгерского президента. Никаких пояснений он не дал.

23 января Орбан пообещал, что не позволит Украине вступить в ЕС. По его словам, за эти годы в стране не будет образовано парламента, который бы принял иное решение.