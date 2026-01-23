На Западе объяснили молчание Европы о встрече России, США и Украины

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) не комментируют встречу рабочей группы России, США и Украины в Абу-Даби, поскольку Европа фактически исключила себя из мирного урегулирования конфликта.

Об этом заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, его слова приводит РИА Новости.

«Они сами себя вывели из урегулирования, потому что не шли ни на какие конструктивные шаги. Всегда одно и то же — больше денег для Украины и новые санкции», — сообщил он.

Эксперт дополнил, что председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен с гордостью заявила о выделенных Украине 90 миллиардов евро в Давосе. По словам политика, такое поведение европейских лидеров говорит об отсутствии отношения к мирному процессу.

Нимайер отметил, что Европа, вероятнее всего, узнает результаты переговоров не от участников встречи, а из СМИ.

Ранее стало известно о начале трехсторонних переговоров делегаций России, Украины и США в Абу-Даби. Уточняется, что это первая трехсторонняя встреча по урегулированию конфликта на Украине с февраля 2022 года.