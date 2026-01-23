Пощечина в соцсетях: Трамп стер Зеленского из списка побед в Давосе
Президент США Дональд Трамп демонстративно исключил Украину из списка своих главных достижений по итогам Всемирного экономического форума в Давосе. В своем официальном аккаунте в социальной сети Truth Social глава Белого дома подвел итоги швейцарского саммита, сфокусировав внимание на расширении влияния США в Арктике и создании новой международной структуры. Примечательно, что украинский вопрос, несмотря на встречу с Владимиром Зеленским, в итоговом резюме американского лидера даже не упоминается.
Американский президент выразил крайнее удовлетворение результатами своей поездки, подчеркнув успех в переговорах по территории, которую он давно стремился включить в сферу интересов Вашингтона.
Особый акцент лидер США сделал на инициативе по глобальному урегулированию конфликтов, которая обсуждалась на полях форума.
«Также СОВЕТ МИРА (BOARD OF PEACE). ВАУ!!! СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ!» — эмоционально резюмировал Трамп.
Демонстративное молчание Дональда Трампа об Украине выглядит особенно резонансным на фоне его часовой встречи с Владимиром Зеленским, состоявшейся в Давосе накануне. Хотя украинский лидер назвал этот диалог «позитивным», а СМИ сообщали о подготовке неких финальных документов по гарантиям безопасности, пост американского президента подтверждает версию о смещении интересов Вашингтона в сторону Арктического региона и Гренландии.