Пощечина в соцсетях: Трамп стер Зеленского из списка побед в Давосе

Президент США Дональд Трамп демонстративно исключил Украину из списка своих главных достижений по итогам Всемирного экономического форума в Давосе. В своем официальном аккаунте в социальной сети Truth Social глава Белого дома подвел итоги швейцарского саммита, сфокусировав внимание на расширении влияния США в Арктике и создании новой международной структуры. Примечательно, что украинский вопрос, несмотря на встречу с Владимиром Зеленским, в итоговом резюме американского лидера даже не упоминается.

Американский президент выразил крайнее удовлетворение результатами своей поездки, подчеркнув успех в переговорах по территории, которую он давно стремился включить в сферу интересов Вашингтона.

«Это была отличная поездка в Давос. Было достигнуто так много всего, включая рамочное соглашение с НАТО по Гренландии», — написал глава Белого дома.

Особый акцент лидер США сделал на инициативе по глобальному урегулированию конфликтов, которая обсуждалась на полях форума.

«Также СОВЕТ МИРА (BOARD OF PEACE). ВАУ!!! СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ!» — эмоционально резюмировал Трамп.

Демонстративное молчание Дональда Трампа об Украине выглядит особенно резонансным на фоне его часовой встречи с Владимиром Зеленским, состоявшейся в Давосе накануне. Хотя украинский лидер назвал этот диалог «позитивным», а СМИ сообщали о подготовке неких финальных документов по гарантиям безопасности, пост американского президента подтверждает версию о смещении интересов Вашингтона в сторону Арктического региона и Гренландии.