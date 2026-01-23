Украина погрязла в коррупции: «грязная бомба», беглый олигарх и другие «разбойники»

Украинские власти погрязли в коррупционных скандалах: не успел стихнуть шум вокруг экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака и друга Владимира Зеленского Тимура Миндича, как НАБУ обвинило бывшего замглавы администрации Зеленского Ростислава Шурму в хищении 3,3 млн долларов на энергетике. Life.ru рассказал, что об этом известно и кто еще входит в список украинских «разбойников».

«Зеленый» тариф из России

21 ноября в НАБУ заявили о разоблачении ОПГ, которая завладела деньгами, предназначенными для выплат по «зеленому» энерготарифу. Подозреваемые отчитывались о поставках электроэнергии со станций, которые уже находятся на российской территории. В списке подозреваемых оказались девять человек, в том числе бывший замглавы офиса президента Украины Шурма.

Еще в 2019-2020 годах Шурма вместе с братом взял под контроль ряд предприятий, владевших солнечными батареями в Запорожской области. После начала СВО они оказались под контролем ВС РФ и на Украину электроэнергию не поставляли. Сумма ущерба, по оценкам следователей, составляет 141,3 млн гривен (более 250 млн рублей по курсу).

Месть Зеленскому или подкуп депутатов?

14 января сотрудники НАБУ пришли в офис партии «Батькивщина», возглавляемой бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко. Там ей вручили подозрение в совершении преступления — правоохранители считают, что она подкупала депутатов Верховной рады, чтобы те голосовали так, как ей нужно.

При этом политологи склоняются к версии, что визит НАБУ был местью фракции Тимошенко за отставку главы украинской СБУ Василия Малюка* (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Якобы это помогло Зеленскому, который избавлялся от неподконтрольного себе силовика. Без голосов «Батькивщины» партии «Слуга народа» не удалось бы набрать нужное количество голосов.

«Грязная бомба»

Самым громким событием 2025 года на Украине стала завершающая стадия операции «Мидас» — расследования НАБУ и САП, начатого в 2024 году. Дело касалось масштабных взяток в энергетической сфере Украины. Многие эксперты склоняются к версии, что вся операция была спланирована против ближайшего окружения Зеленского и его самого. По мнению политологов, антикоррупционные органы изначально создавались Западом для влияния на киевский режим.

28 ноября 2025 года следователи НАБУ пришли с ордером на обыск Андрею Ермаку, который тогда был главой офиса президента Украины. Событие потрясло украинцев, поскольку Ермак до сих пор остается одним из ближайших соратников президента Зеленского и активно участвует в формировании внутренней и внешней политики страны.

Сама деятельность Ермака на посту была построена на скандалах. На Западе его обвиняли в закупках оружия по завышенным ценам. Существовала и информация, что чиновник вместе с криминальным авторитетом Александром Петровским был причастен к хищению гуманитарной помощи в Запорожье.

Ермака также подозревали в причастности к убийству украинского оппозиционера Андрея Портнова. Кроме того, он курировал ввоз на Украину радиохимических отходов, из которых планировалось создать «грязную бомбу».

100 млн долларов и паспорт Израиля

Миндичу предъявили обвинение в коррупции на 100 млн долларов. Он был в числе преступной организации, которая причастна к коррупции в сфере энергетики. Олигарху удалось сбежать из страны за пару часов до визита правоохранителей — границу он пересек по израильскому паспорту. Обыски в его четырех квартирах длились более 12 часов.

Украинские эксперты уверены, что случившееся является лишь верхушкой айсберга. Они считают, что размеры воровства могут достигать гигантских размеров. Например, Центр противодействия коррупции Украины сообщил о связи Миндича с получателями бюджетов Минобороны. Оказалось, что один из фигурантов дела, Игорь Фурсенко, был администратором в компании Fire Point, производившей ракеты «Фламинго».

Прочие «разбойники»

В ноябре 2025 года НАБУ завершило расследование в отношении бывшего вице-премьера и экс-главы «Нафтогаза» Алексея Чернышева. Его обвиняют в причинении государству ущерба на сумму в 1 млрд гривен (около 2 млрд рублей). Он является фигурантом сразу двух дел: о коррупции в сфере энергетики и служебным положением, которое стало причиной привилегированного положения на рынке некоторых украинских строительных компаний.

15 января обыски провели у бизнесмена Богдана Якимца, которого называют «ключевой фигурой теневых коммуникаций». Считается, что именно он организовывал подобные связи. 22 января НАБУ провело обыски у врио главы погранслужбы Украины Валерия Вавринюка и у бывшего начальника ведомства Сергея Дейенко. Последнего проверяют на контрабанду сигарет.

* внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.