Проникший в дом семьи принца Уильяма преступник рассказал о причинах своего поступка

Мужчина, незаконно проникший на территорию Кенсингтонского дворца незадолго до Рождества, приговорен к 32 неделям тюрьмы. Об этом сообщает The Mirror.

В декабре 2025 года 40-летний Дерек Иган дважды перелезал через ограду, чтобы проникнуть в сад официальной лондонской резиденции принца Уильяма и его семьи. Британца поймали, и он попал под суд. Преступник решил обойтись без адвоката.

Судья назвал правонарушения серьезными, отметив, что мужчина проигнорировал запрет возвращаться во дворец после первого ареста. На вопрос о причинах его поступка Иган лишь заявил: «Потому что я преступник».

«Полагаю, я как преступник готов принять любое решение суда», — сказал он во время заключительного выступления.

В 2023 году турист перелез через ограду Букингемского дворца в Лондоне и проник в королевские конюшни. Он попытался угнать автомобиль, но попался полиции.