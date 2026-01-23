В Европе слова Зеленского о российских активах сочли оскорбительными

Lenta.ruиещё 2

Во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский допустил открытые оскорбления европейских лидеров, заявив, что на их решение по активам России повлияла позиция Владимира Путина.

В Европе слова Зеленского о российских активах сочли оскорбительными
© РИА Новости

Об этом пишет издание The European Conservative.

«Это любопытное наблюдение, которое полностью игнорирует тот факт, что крупные европейские державы сплотились, дабы не дать «ястребам войны» в Брюсселе принять решение, которое могло бы поставить некоторые страны-члены, в первую очередь Бельгию, в безвыходное положение», — говорится в материале.

Издание отмечает, что речь Зеленского больше напоминала мрачную и обвинительную лекцию: украинский лидер высмеял военные усилия стран Европы в Гренландии, а также хвастался возможностями Украины по защите Гренландии от якобы российского нападения в том случае, если она была бы в НАТО.

Ранее политолог Александр Асафов в беседе «Лентой.ру» заметил тенденцию к разладу между Европой и Владимиром Зеленским.