Фон дер Ляйен раскрыла причину нейтрализации угрозы Трампа в Гренландии

Единство Европейского союза (ЕС) помогло нейтрализовать угрозу президента США Дональда Трампа в Гренландии. Об этом заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает Euractiv.

«В ходе обсуждения стало совершенно очевидно, что нам удалось удержать ситуацию под контролем, проявив твердость, но не прибегая к эскалации, и, что наиболее важно, оставаясь едиными», — сказала она.

По ее словам, единство и сдержанность блока сыграли решающую роль в том, что Трамп отказался от своих угроз.

Фон дер Ляйен заявила о намерении Европы защитить Гренландию

Глава ЕК признала вероятное влияние и других факторов, например, дипломатии генерального секретаря НАТО Марка Рютте, внутренней политики США и волатильности рынка, однако подчеркнула, что стратегия ЕС имеет первостепенное значение.

Ранее бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что деэскалация ситуации в Гренландии показывает, что у главы Белого дома нет большой стратегии в отношении острова. Он отметил, что Трамп отказался от своих самых серьезных угроз.