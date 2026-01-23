В отношениях Зеленского с Европой увидели тенденцию к разладу

Тенденция к разладу Европы и президента Украины Владимира Зеленского есть, но на данный момент это вряд ли возможно, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«То, что Европа хочет тратить денег поменьше, а Зеленский хочет получать побольше, — это уже определенный разлад. То, что Трамп фактически приватизировал полностью повестку по возможному мирному соглашению, и Зеленский в этом активно участвует, несмотря на обещания, данные коалиции желающих, — это тоже факт. Вопрос в том, что любые взаимоотношения с любой западной институцией, будь то Евросоюз, Совет мира, ООН, да все что угодно, для Зеленского — это способ личной монетизации и получения новых ресурсов», — сказал Асафов.

Он уточнил, что публичные «искривления траектории» в позиции Зеленского возможны, но окончательно разорвать отношения с Европой на данный момент невозможно. Однако тенденция к этому есть, добавил политолог.

Ранее Зеленский раскритиковал европейских союзников. Он заявил, что Европа до сих пор не знает, как себя защищать, и не способна решить кризис с Гренландией. Он выразил уверенность, что стратегия Европы по кризису с Гренландией несостоятельна и исходит из расчета, что президент США Дональд Трамп просто забудет об этой теме. Кроме того, президент Украины негативно высказался о военных способностях европейцев.