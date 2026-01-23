«Свести концы с концами»: Молдавия начала шантажировать ЕС

Правительство Молдавии официально объявило о намерении выйти из Содружества Независимых Государств (СНГ) после денонсации ключевых соглашений. Заявление министра иностранных дел Михая Попшоя вызвало резкую критику оппозиции, передает РИА Новости.

Бывший президент Игорь Додон заявил, что такой курс на разрыв с Россией и СНГ может привести страну к трагедии, аналогичной украинской. Президент Майя Санду, имеющая румынское гражданство, ранее неоднократно выражала идею о возможном воссоединении с Румынией, но признавала, что на данный момент в обществе нет для этого достаточной поддержки. Премьер-министр Александр Мунтяну подтвердил ориентацию правительства на евроинтеграцию.

Однако эксперты оценивают реалистичность этих планов скептически. По данным на конец 2025 года, Молдавия соответствует критериям для вступления в ЕС лишь на 20%, что ставит под вопрос возможность присоединения к 2028 году. Профессор РАНХиГС Наталья Харитонова считает, что выход из СНГ и объединение с Румынией маловероятны из-за серьезных экономических последствий для населения.

Политолог Дмитрий Кисеев предполагает, что власти используют эти дискуссии для отвлечения внимания от внутренних экономических проблем и для привлечения международного финансирования. По его мнению, тема объединения с Румынией может стать «румынской бомбой» для самой Санду, если ЕС не предоставит Молдавии существенной финансовой поддержки в ближайшее время.

«Санду хочет получить от кого-то из них деньги, чтобы страна могла свести концы с концами», — отметил эксперт.