Карабах покинули все армяне

Министр труда и социальных вопросов Армении Арсен Торосян сообщил 23 января, что из Нагорного Карабаха в Армению вернулись все остававшиеся там армяне. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным министра, десять армян, живших в Карабахе до последнего время, и один гражданин Армении, русский по национальности, обратились к властям Баку и Еревана с просьбой о переселении на армянскую территорию. Все они завершили переезд.

Кличко призвал киевлян уезжать из города

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что жителям столицы стоит либо ночевать в пунктах обогрева, либо уезжать из города. Об этом сообщает РИА Новости.

Кличко рассказал, что в каждом районе Киева оборудованы пункты обогрева. По его словам, ночью они могут принять «большое количество людей». Он призвал киевлян готовить запасы продуктов, воды и лекарств, а также попросил всех, у кого есть такая возможность, покинуть город.

Во Франции расследуют возможную связь молочной смеси со смертью двух младенцев

Во Франции начаты расследования в связи со смертью двух младенцев, скончавшихся, предположительно, после употребления детской молочной смеси компании Nestle. Об этом сообщает Le Monde. Первый подозрительный случай касается ребенка, родившегося 25 декабря и умершего 8 января в больнице в пригороде Бордо. После выписки из родильного отделения его кормили детской молочной смесью марки Guigoz, которая была отозвана из-за возможного заражения бактерией Bacillus cereus, сообщил прокурор Бордо Рено Годёль.

В Анже мать 27-дневной девочки, умершей 23 декабря, связалась со следователями, упомянув о молоке Guigoz, которое ранее давали ее ребенку. Городской прокурор Эрик Буйяр назвал это «серьезной зацепкой», подчеркнув, что «пока слишком рано говорить, что это главная зацепка». Пятого января Nestle инициировала масштабный отзыв партий детских молочных смесей Guigoz и Nidal из-за «потенциального риска наличия токсина цереулида». По информации Le Monde, кампания по отзыву продукции затрагивает около шестидесяти стран. По данным министерств сельского хозяйства и здравоохранения Франции, последние случаи отзыва смесей в стране могут быть связаны с «ингредиентом, производимым китайским поставщиком».

«Румынская бомба»: Молдавию обвинили в шантаже ЕС

Политический аналитик Дмитрий Кисеев считает, что президент Молдавии Майя Санду угрожает ЕС «румынской бомбой». Об этом он рассказал РИА Новости.

Кисеев обратил внимание, что почти одновременно появились новости о выходе Молдавии из СНГ и разговоры о объединении страны с Румынией. После выборов в ЕС «как будто забыли о Молдавии». По мнению аналитика, Санду хочет получить от ЕС деньги, чтобы страна могла свести концы с концами. Главные сторонники объединения в Румынии - правые популисты, прихода к власти которых боится Брюссель. Кисеев предположил, что Санду дала ЕС понять: если он будет медлить с финансированием и евроинтеграцией, она может привести в действие «румынскую бомбу».