Западные СМИ считают, что существование НАТО в привычном виде подходит к концу из-за резких изменений в политике США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

Такое мнение прозвучало на фоне изменений в подходе США к трансатлантической безопасности. Автор статьи считает, что Всемирный экономический форум в Давосе показал европейским лидерам, что США больше не заинтересованы в обеспечении безопасности в Европе. Кроме того, источник добавляет, что теперь Вашингтон и сам может представлять угрозу для стран Европы.

«Ни у кого не должно быть сомнений: НАТО в том виде, какой мы знаем — альянс, который более 75 лет был краеугольным камнем трансатлантической безопасности, — подходит к концу», — сообщает источник.

Ранее немецкий журнал Der Spiegel призвал президента США Дональда Трампа «остановиться».