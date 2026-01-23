Глава МИД Нидерландов Давид ван Вил заявил, что Европу ждут еще «три бурных года» из-за президента США Дональда Трампа. Об этом министр рассказал газете Algemeen Dagblad.

В Белом доме ранее заявляли, что Трамп рассматривает различные варианты взятия Гренландии под контроль, включая «использование американских военных». Лидеры ведущих европейских стран выразили поддержку Гренландии и Дании.

На фоне конфликта с США в гренландскую столицу Нуук прибыли европейские военные. Трамп объявил, что для восьми стран Европы, направивших военных, с 1 февраля будет действовать 10-процентная пошлина.

Лидерам ЕС пришлось провести «групповую терапию» из-за Трампа

Двадцать первого января Трамп посетил Всемирный экономический форум в Давосе, где ЕС и США обсудили вопрос Гренландии. После переговоров он заявил, что не будет применять силу. Также Трамп сообщил, что не будет вводить пошлины.

Ван Вил отметил, что европейские союзники были ошеломлены угрозой ввести пошлины, направленные против самых лояльных союзников Америки. Он отметил, что они решили провести разведывательные учения, «которые как раз и были призваны показать серьезное отношение к опасениям США» в Арктике.