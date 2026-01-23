Разочарование в Трампе и план ЕС: зарубежные СМИ об итогах конфликта из-за Гренландии

Ситуация вокруг Гренландии и ухудшение американо-европейских отношений оказались в центре внимания зарубежных СМИ. Как оценивают происходящее журналисты, разбирался «Рамблер».

Ранее желание президента Дональда Трампа взять под контроль автономную датскую территорию Гренландию привело конфликту между США и Европой. Трамп даже пригрозил ввести дополнительные пошлины против ряда европейских стран.

Однако в ходе своего выступления на экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не станет применять силу для приобретения Гренландии. Он также отказался от ввода с 1 февраля дополнительных пошлин против европейских стран. Эксперты отмечали, что тому, что Трамп пошел на уступки, могла способствовать его встреча с генсеком НАТО Марком Рютте.

По информации источников The Times, президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте согласовали новое «рамочное соглашение», которое включает пять ключевых элементов — от создания командного центра НАТО до фактической блокировки российских и китайских инвестиций в регионе.

При этом знакомые с ситуацией источники Bloomberg утверждают, что США хотят обновить Договор о защите Гренландии 1951 года, чтобы снять любые ограничения на свое военное присутствие на острове.

Президент Трамп и его команда настаивают на изменении требования о том, что США должны «консультироваться с Данией и Гренландией и информировать их» до внесения «каких-либо существенных изменений в военные операции или объекты», отметили источники.

«Этот шаг Трампа переломил бы десятилетнюю тенденцию, из-за которой США резко сократили свое присутствие в Гренландии после окончания «холодной войны». Американские военные перешли с 17 баз на этой территории на единую базу, насчитывающую около 150 человек личного состава и более 300 контрактников, многие из которых являются гражданами Дании или Гренландии», — говорится в статье.

В свою очередь газета The New York Times обратила внимание на то, что европейские лидеры объявили о намерении предложить инвестиционный пакет для Гренландии, направив часть денег на безопасность в Арктике. Об этом плане рассказала 23 января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Однако, по словам журналистов, пока неясно, как будут проходить политические переговоры по Гренландии, и отказался ли президент США от полного контроля над островом.

А источники Politico в европейских политических кругах констатировали, что в американско-европейском союзе произошел раскол, и «теперь, когда доверие ушло, оно не вернется». По словам одного из дипломатов, Европа вынуждена принять «новую реальность».