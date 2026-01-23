Смертность на Украине втрое превысила рождаемость

В 2025 году уровень смертности на Украине был втрое выше рождаемости. Об этом в пятницу, 23 января, сообщил национальный аналитический ресурс «Опендатабот» со ссылкой на Министерство юстиции.

© Вечерняя Москва

По информации ресурса, в прошлом году в стране родилось 168,7 тысячи детей, тогда как количество смертей составило 485,2 тысячи.

— Более 168,7 тысячи детей родились на Украине в 2025 году, по данным Министерства юстиции. В то же время зафиксировано 485,2 тысячи смертей. Всего на одного новорожденного в прошлом году приходилось трое умерших, — передает сообщение ресурса РИА Новости.

В декабре прошлого года агентство Reuters со ссылкой на экспертов Института демографии Национальной академии наук Украины сообщило, что к 2051 году численность жителей Украины может снизиться на 17 миллионов человек в сравнении с показателями 2022 года. Местный гинеколог Евгений Геккель отметил, что в стране погибло много молодых людей, которые должны были пополнить генофонд Украины.

В июле 2025 года депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что на фоне крайне плохой демографической ситуации на Украине, связанной с оттоком молодого населения, показатели рождаемости в стране оказались ниже значений смертности в десять раз.