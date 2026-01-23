Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии переговоров России, США и Украины, запланированных в Абу-Даби на пятницу и субботу, скорректировал состав украинской делегации, увеличив число ее участников до десяти человек.

Об этом свидетельствует соответствующий указ президента Украины.

«Внести частичное изменение в статью 1 Указа Президента Украины от 22 ноября 2025 года № 854/2025 „О делегации Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации относительно достижения справедливого и устойчивого мира“», — сказано в тексте указа.

Он опубликован на сайте президента Украины.

Ранее украинское издание Новости.LIVE со ссылкой на источники в офисе Зеленского писало, что встреча делегаций России, США и Украины состоится вечером, 23 января. Второй раунд будет назначен на субботу, 24 января. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, точное время начала процесса будет определено после прибытия всех участников сторон.

Переговоры в таком формате проводятся впервые с начала конфликта. Ключевым предметом обсуждения станет мирное урегулирование и возможные меры, направленные на его максимально скорое достижение.