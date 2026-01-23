Ежегодное участие президента России Владимира Путина в крещенских купаниях вызвало небывалый международный ажиотаж. Об этом сообщает «Царьград».

Путин окунулся в прорубь 19 января. В иностранной прессе это событие потеснило даже споры вокруг Гренландии. СМИ обсуждали все: от укрепления имиджа российского лидера до геополитического противостояния ценностей, а также физической формы президента.

Например, New York Times и Financial Times отметили, что «ритуал» окунания в крещенскую купель вписывается в нарратив о России как «бастионе консервативных христианских ценностей», которые противопоставляются «моральному упадку» западных стран. Другое издание, The Economic Times, восприняло кадры с купания как призыв к единству в «противостоянии сатанизму*» («Международное движение сатанизма» признано в России экстремистским и запрещено).

На Востоке российских лидер вызвал настоящую истерику в комментариях. Пользователи Сети отмечают, что спокойное погружение в ледяную воду в 73 года — явный сигнал крепкого здоровья, который опровергает любые фейки о состоянии российского лидера. Например, об этом писали японцы, для которых физические данные Путина стали «разрывом шаблона».

Отметим, что сам интерес западных СМИ к крещенским купаниям никогда не ослабевал. Британский таблоид Daily Mail рассказал своим читателям о том, что русские по всей стране окунались в ледяную воду. Обозреватель искренне изумился, что православных не останавливал даже 30-градусный мороз.

Кроме того, издание пыталось подогреть интерес к публикации, упомянув скандал в Екатеринбурге, где некоторые женщины были на крещенских купаниях в слишком откровенных одеяниях. Эффект получился обратным: один из пользователей отметил, что так россияне показывают всему миру свои подтянутые тела, а другой признался, что после этой статьи «стал православным христианином».

Интерес СМИ к Путину в проруби вызвал и бурный ажиотаж у иноагентов. Они пытались распространить нарратив о якобы подставных фото и видео, а также жаловались на непостоянство публикаций российского лидера в купели: после фото и видео 2018 и 2021 годов последовали периоды, когда Кремль либо ограничивался устным заявлением (так было в 2019, 2023, 2024 годах), либо не сообщал об участии вовсе, как в 2025 году. В целом, все одно и то же: «не может быть».

Телеканал отмечает, что сами по себе интерпретации в СМИ позволяют понять, насколько многогранно подходят к инфоповоду репортеры и люди во всем мире. И если не всем это понравилось, то реакция комментаторов Россию вполне устраивает: «рупоры» Запада или боятся, или ругают, а народ восхищается.

