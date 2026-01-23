Переговоры с участием делегаций Российской Федерации, Украины и Соединенных Штатов в Абу-Даби могут стать решающими в урегулировании конфликта, пишет немецкое издание Berliner Zeitung (BZ).

Предстоящая встреча в ОАЭ может стать историческим шагом, поделились своей точкой зрения авторы публикации.

Впервые представители Украины, Соединенных Штатов и Российской Федерации сядут за стол переговоров, чтобы положить конец почти четырехлетнему конфликту в Восточной Европе, отмечается в статье.

В материале речь идет о том, что энергетический кризис на Украине оказывает дополнительное давление на Киев и создает необходимость заключения соглашения о мире.

Эксперты видят в этом потенциальный катализатор серьезного прогресса на пути к миру, так как все стороны теперь могут быть более заинтересованы в решении проблемы, резюмировали журналисты.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в пятницу, 23 января, в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности. В нее включены представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником ГУ Генштаба Вооруженных сил России адмиралом Игорем Костюковым.