Стратегию Трампа по Гренландии разоблачили

Деэскалация ситуации в Гренландии, предпринятая президентом США Дональдом Трампом, показывает, что у него нет большой стратегии в отношении острова.

Об этом заявил бывший советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает The Hill.

«За один день мы прошли путь от встречи, которую некоторые предвестники конца света в Европе называли самой важной встречей о будущем Запада в новейшей истории, до того как Трамп отказался от двух своих самых серьезных угроз», — сказал он.

Болтон выразил надежду, что люди извлекут из этой ситуации урок и будут знать, что когда «Трамп играет в такие вещи, он придерживает штаны (англ. by the seat of your pants — наобум, по наитию, — прим. «Ленты.ру»)».

«Здесь нет никакой стратегии», — заключил он.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что США вынуждены признать свое поражение в гренландском вопросе. Он отметил, что теперь Вашингтон перешел к договорам о расширении военного присутствия на острове и добыче полезных ископаемых.