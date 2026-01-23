Лидерам ЕС пришлось провести «групповую терапию» из-за Трампа

Лидеры Европейского союза (ЕС) провели своеобразную «групповую терапию» во время встречи в Брюсселе, на которой обсуждались нынешние отношения сообщества с США и притязания Вашингтона на Гренландию.

Об этом сообщает Euroactiv со ссылкой на источники.

«Лидеры ЕС провели несколько часов в комнате без от телефонов, обсуждая угрозу для Гренландии, а также хрупкость трансатлантических отношений. Для некоторых атмосфера больше напоминала групповую терапию, чем кризисное урегулирование», — сообщает агентство.

По словам одного из евродипломатов, встреча была больше похожа на совместный «антистресс ужин», при этом другой указал, что за внешним спокойствием все же ощущалось напряжение.

СМИ сообщили о намерении Мелони быть посредником между США и ЕС

«Все закончилось не успокоением, а горьким послевкусием, которое усугубилось тем фактом, что ни лидеры стран ЕС, ни дипломаты не знали больше, чем общественность, о предполагаемом соглашении между [президентом США Дональдом] Трампом и НАТО, которое должно было разрядить ситуацию», — рассказал источник.

21 января Трамп сообщил о достижении договоренности с генсеком НАТО Марком Рютте по Гренландии. Он назвал встречу продуктивной, подчеркнув, что не будет вводить тарифы против восьми европейских стран, сопротивлявшихся присоединению острова к США.