В офисе Зеленского опровергли начало переговоров с США и Россией в Абу-Даби

В офисе Владимира Зеленского опровергли информацию о начале переговоров с участием США и России в Абу-Даби. Там заявили, что официальные консультации пока не стартовали.

Об этом заявил советник Зеленского Сергей Литвин, передаёт «СТРАНА.ua»

«Пока нет даже официального времени начала переговоров», — сказал он журналистам.

При этом Литвин допустил, что прибывшие в Абу-Даби члены делегаций могли начать неформальные обсуждения до официального старта контактов.

Ранее Sky News утверждал, что переговоры с участием делегаций России, США и Украины в Абу-Даби уже начались.

Также ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что выход ВСУ с территории Донбасса остаётся важным условием России в переговорном процессе.