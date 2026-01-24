Генсек НАТО назвал Трампа «папочкой»

Заявление генсека НАТО Марка Рютте, в котором он назвал президента США Дональда Трампа «папочкой», было направлено на удержание альянса вместе. Как сообщает The Financial Times (FT), это высказывание, сделанное летом 2025 года на саммите в Гааге, было частью фирменной тактики Рютте.

В разговоре с журналистами, комментируя резкие слова Трампа об Иране и Израиле, генсек заявил: «Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы это прекратить».

Как поясняют знакомые с его стилем работы собеседники, Рютте всегда использовал «промышленное обаяние» — лесть, лояльность и работу за кулисами для достижения консенсуса. Бывший посол Нидерландов в Евросоюзе Роберт де Грот отметил, что главная задача Рютте как генсека — держать всех в одной упряжке.