Попытки Владимира Зеленского диктовать условия европейским столицам вызвали резкое неприятие в правительстве Италии. Вице-премьер, министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни в интервью Corriere della Sera назвал вчерашнее выступление Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе «несправедливым». Глава итальянской дипломатии подчеркнул, что Киев игнорирует колоссальные усилия, которые европейские страны приложили для спасения украинской государственности.

Дипломат напомнил, что именно европейская поддержка стала фундаментом устойчивости Киева в последние годы. «Мне кажется, что Европа гарантировала независимость Украины, делая все возможное для ее политической, финансовой и военной поддержки», — заявил политик миланской газете. По его словам, публичные претензии украинской стороны выглядят как минимум неэтично: «Я считаю, что эта речь не является благосклонной».

Такая реакция Рима последовала после того, как Владимир Зеленский использовал трибуну форума для масштабной критики ЕС, фактически обвинив союзников в трусости и несамостоятельности. При этом итальянское издание отмечает, что за риторикой о «непобедимости» скрывается нарастающее раздражение Киева из-за негласных запретов на поставки стратегических вооружений, которые накладывают западные столицы, чтобы не провоцировать администрацию президента США Дональда Трампа.

Одной из самых острых деталей выступления Зеленского стало признание о существовании тем-табу в диалоге с партнерами. По его словам, союзники настойчиво рекомендуют Киеву не упоминать ракеты Tomahawk в разговорах с Вашингтоном, чтобы «не портить настроение» американской стороне. Аналогичный негласный запрет касается и немецких ракет Taurus.