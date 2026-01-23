Трамп подал в суд на самый влиятельный банк США: что известно

Президент США Дональд Трамп подал иск на 5 млрд долларов к банку JPMorgan Chase и его генеральному директору Джейми Даймону, обвинив их в отказе обслуживать его и его компании исключительно по политическим причинам. Что известно об иске к этому часу, в материале «Рамблера».

Суть иска

Иск был подан утром 22 января в суд штата Флорида от имени президента США Дональда Трампа и нескольких принадлежащих ему компаний, сообщает Fox News.

В иске утверждается, что крупнейший банк США JPMorgan нарушил декларируемые им принципы ведения бизнеса, в том числе и о «высочайшим уровне добросовестности и этичного поведения».

«Несмотря на заявления о том, что компания придерживается этих принципов, JPMC нарушил их, в одностороннем порядке — без предупреждения и возможности исправить ситуацию — закрыв несколько банковских счетов истца», — отмечается в документе.

В исковом заявлении также подчеркивается, что Трамп был клиентом JPMorgan на протяжении десятилетий, и он сам, и его аффилированные компании, «перевели через банк сотни миллионов долларов». Но кредитная организация прекратила сотрудничество по политическим причинам после нападения на Капитолийский холм 6 января 2021 года.

Адвокат Трампа подчеркнул, что одностороннее решение JPMC «было принято в результате необоснованных, «проснувшихся» убеждений в том, что банку необходимо дистанцироваться от президента Трампа и его консервативных политических взглядов».

Трамп также обвинил Джейми Даймона в том, что он якобы составил «черный список», чтобы предупредить другие банки о нежелательности ведения бизнеса с Trump Organization и семьей президента. Команда Трампа требует суда присяжных

Реакция банка

В свою очередь в JPMorgan опровергли, что банк закрывает счета по политическим или религиозным причинам, выразив сожаление, что президент США Дональд Трамп обратился в суд, пишет Reuters.

«Хотя мы сожалеем, что президент Трамп подал на нас в суд, мы считаем, что иск не имеет под собой оснований. Мы уважаем право президента подать на нас в суд, но и у нас есть право на самооборону», — цитирует издание заявление банка.

При этом в JPMorgan отметили, что закрывают счета, которые создают юридические или нормативные риски для компании.

«Мы сожалеем, что вынуждены это делать, но часто правила и ожидания регулирующих органов вынуждают нас к этому», — пояснили в пресс-службе.

При этом издание обратило внимание на то, что иск Трампа был подан после того, как банки США выступили против плана президента по ограничению ставок по кредитным картам в 10%. Даймон, который руководит JPMorgan в течение двух десятилетий и является одной из самых влиятельных фигур в корпоративной Америке, подчеркнул, что подобные ограничения могут привести к «экономической катастрофе».

Однако руководители отрасли приветствовали стремление администрации США к дерегулированию, которое, по их словам, может сократить бюрократическую волокиту, увеличить прибыль и стимулировать экономический рост, говорится в статье.

Ранее гендиректор BBC Тим Дэйви, а также исполнительный директор компании Дебора Тернесс ушли в отставку после скандала с редактированием речи президента США Дональда Трампа в документальной программе Panorama. По версии самого главы Белого дома, его речь была отредактирована таким образом, чтобы создать впечатление, будто он поощрял беспорядки в Капитолии в 2021 году.

Напомним, что в 2020 году Дональд Трамп обвинил демократов в фальсификации итогов голосования на президентских выборах. За этим последовала попытка штурма Капитолия, совершенная сторонниками Трампа 6 января 2021 года. Участники беспорядков пытались повлиять на утверждение Конгрессом голосов выборщиков.