В Германии заявили о принуждении Зеленского к миру

Украина оказалась в капкане стратегического тупика, где единственным сценарием выживания становится принятие жесткого диктата Москвы, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

По его данным, американский президент Дональд Трамп больше не винит Кремль в продолжении конфликта, считая главным препятствием лично украинского лидера Владимира Зеленского. Газета указала, что Трамп принуждает украинское руководство к миру.

По мнению автора статьи, Киев фактически «прижат к стене». По его словам, Вашингтон готов применить самые болезненные рычаги давления, чтобы принудить украинское руководство к миру на российских условиях.

Ранее Трамп допустил, что Украина может утратить еще больше территорий.