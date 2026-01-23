Американский лидер Дональд Трамп на переговорах в Давосе обещал поддержать идею создания зоны свободной торговли между Евросоюзом и США.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет агентство «Укринформ».

«Трамп поддерживает вопрос зоны свободной торговли и еще раз подтвердил, что Украина это получит», — сказал Зеленский.

По данным украинских СМИ, зона свободной торговли предполагает отмену таможенных пошлин, налогов и количественных ограничений во взаимной торговле между странами — участницами соглашения на основе международного договора. При этом детали проекта, который обсуждали Трамп с Зеленским на переговорах в Давосе, не приводятся.

В Кремле назвали условие для урегулирования конфликта на Украине

Переговоры украинского и американского лидеров состоялись 22 января в швейцарском Давосе. Встреча продлилась менее одного часа, Трамп и Зеленский не провели пресс-конференцию после ее завершения.

Президент Украины позже назвал эту встречу продуктивной и содержательной. Он отметил, что обсудил с Трампом поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) на Украину. Глава государства выразил надежду на то, что защита его страны усилится, и поблагодарил президента США за предыдущий пакет помощи с ракетами для комплексов ПВО.