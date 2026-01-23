В США рассказали о возможной войне с Канадой

Американский комик, ведущий CBS Стивен Кольбер заявил, что Канада впервые за два века начала готовиться к войне США. Отрывок эфира CBS опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Президент США Дональд Трамп на протяжении нескольких месяцев намекал, что Канада должна стать «51-м штатом» США. В январе 2026-го источники канадской газеты The Globe and Mail ранее сообщили, что вооруженные силы страны начали прорабатывать гипотетический ответ на вторжение США. По словам источников, канадские военные рассматривают тактику ведения повстанческой борьбы, подобную той, что использовали афганские группировки.

Военные Канады прорабатывают «нетрадиционную войну», в которой небольшие группы нерегулярных военных или вооруженных гражданских лиц будут прибегать к засадам, диверсиям, использованию беспилотников или тактике внезапных нападений. Как заявили официальные лица, призыв на военную службу пока исключен, но Канада уже объявила о планах создания резервных сил численностью более 400 тысяч добровольцев.

«Всё это выглядит так странно... Наши страны не находились в состоянии вооружённого конфликта друг с другом со времён войны 1812 года», - так это прокомментировал Кольбер.

Он напомнил, что тогда британцы, защищая Канаду, сожгли Белый дом.